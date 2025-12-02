Il proprietario di una petroliera danneggiata vicino al Senegal interrompe tutte le operazioni legate alla Russia

HQ

Besiktas Shipping, il proprietario turco della petroliera danneggiata da quattro esplosioni esterne al largo del Senegal la scorsa settimana, ha dichiarato di interrompere immediatamente tutte le operazioni di navigazione che coinvolgono interessi russi. La petroliera Mersin era ancorata vicino a Dakar il 27 novembre quando le esplosioni, allagando la sala macchine. La causa rimane poco chiara.

L'azienda ha dichiarato di aver sempre rispettato le sanzioni internazionali e il tetto ai prezzi del G7/UE, ma non può più giustificare il rischio. Ha osservato che la sicurezza regionale è "notevolmente aumentata", costringendo a una completa sospensione dei viaggi legati alla Russia per proteggere sia l'equipaggio che le risorse.

L'incidente è avvenuto un giorno prima che droni della marina ucraina colpissero due petroliere autorizzate nel Mar Nero. Un'altra petroliera battente bandiera russa ha segnalato un attacco con droni al largo delle coste turche martedì, anche se l'Ucraina ha negato il coinvolgimento. La Besiktas Shipping, con sede a Istanbul, gestisce una flotta di 29 petroliere.

Ulteriori letture: petroliera con bandiera russa segnala un attacco al largo della costa turca.