Una petroliera con bandiera russa segnala un attacco al largo della costa turca

HQ

Una petroliera battuta bandiera russa che trasportava olio di girasole dalla Russia alla Georgia ha riferito di essere stato attaccato lunedì mentre navigava a circa 80 miglia dalla costa turca, secondo la Direzione degli Affari Marittimi turchi. I 13 membri dell'equipaggio a bordo del MIDVOLGA-2 rimasero illesi e la nave proseguì verso il porto di Sinop senza chiedere assistenza.

Le autorità turche non hanno fornito ulteriori dettagli, anche se l'emittente locale NTV ha riferito che la nave è stata colpita da un drone kamikaze. Ankara ha dichiarato di aver già trasmesso "messaggi necessari" alle parti interessate, comprese le autorità ucraine.

L'incidente segue una serie di attacchi con droni navali ucraini la scorsa settimana contro petroliere autorizzate da Kiev e da diversi alleati occidentali mentre si dirigevano verso un porto russo per caricare petrolio. L'Ucraina ha aumentato la pressione sul settore energetico russo, prendendo di mira le navi collegate alle rotte di esportazione del Cremlino.

Il presidente turco Tayyip Erdoğan ha definito "inaccettabile" il crescente numero di attacchi alla navigazione commerciale nel Mar Nero, avvertendo tutte le parti coinvolte. La Turchia, che mantiene legami sia con Mosca che con Kiev, ha ripetutamente spinto per una ripresa dei negoziati e insiste che la sicurezza marittima nella regione debba essere tutelata.