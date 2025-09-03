Il prossimo leader della Corea del Nord? Kim Jong Un presenta la figlia in visita in Cina

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Nord . Il leader della Corea del Nord ha portato la figlia adolescente nel suo primo viaggio internazionale questa settimana, attirando l'attenzione come possibile futuro successore. Se volete saperne di più su questa visita in Cina, date un'occhiata qui.

È stata vista accompagnare suo padre durante un'importante parata militare, prendere parte al protocollo ufficiale e incontrare funzionari cinesi, fornendole un'esperienza diretta in diplomazia ed eventi internazionali e sottolineando il suo ruolo crescente nella cerchia di leadership della famiglia.

Anche se i dettagli su di lei e sugli altri bambini rimangono scarsi, la sua presenza in un'occasione così significativa segnala la preparazione per le responsabilità future. Il viaggio riflette l'attenzione della Corea del Nord sull'estendere la visibilità della prossima generazione sulla scena internazionale.