Il PSG pubblica una dichiarazione riguardo all'infortunio di Vitinha durante la sconfitta contro il Lione

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Il Paris Saint-Germain ha confermato che Vitinha ha subito una "infiammazione" durante la sconfitta per 2-1 contro il Lione in Ligue 1 domenica, e che "rimarrà sotto cure mediche per i prossimi giorni". Un'ulteriore valutazione sarà effettuata alla fine della settimana". Questo conferma che il centrocampista perderà la partita di mercoledì contro il Nantes ed è dubbio per la prossima partita di campionato contro l'Angers sabato 25 aprile, ma non chiude la porta alla stella portoghese che apparirà nella partita della prossima settimana contro il Bayern Monaco.

Si teme che, se l'infortunio di Vitinha non migliorerà, potrebbe saltare la prossima partita contro il PSG in Champions League. L'infortunio è avvenuto in un momento cruciale per il club, e con la Ligue 1 ancora indecisa, con il Lens che ha ridotto la distanza.

Il PSG punterà a una seconda Champions League consecutiva e giocherà la gara d'andata a Parigi martedì 28 aprile, mentre la gara di ritorno si terrà a Monaco il 6 maggio. Il PSG gioca anche contro il Lorient tra le due partite a eliminazione diretta, e poi ha in sospeso tre partite di Ligue 1, inclusa una partita potenzialmente decisiva il 13 maggio contro il Lens.