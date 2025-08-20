Il pugile messicano Julio César Chávez Jr. arrestato in Messico per presunti legami con il cartello di Sinaloa

HQ

Julio César Chávez Jr., pugile messicano arrestato il mese scorso dalle autorità statunitensi per l'immigrazione, è stato deportato in Messico e, al suo arrivo, è stato incarcerato. Il figlio del pugile Julio César Chávez ha avuto una rissa con Jake Paul cinque giorni prima del suo arresto e della successiva espulsione. Il motivo per cui è stato arrestato in Messico sono i suoi legami con un cartello della droga, comprese le accuse di traffico di armi.

I pubblici ministeri messicani affermano che Chávez Jr. era uno scagnozzo del potente cartello di Sinaloa, un'organizzazione che gli Stati Uniti considerano un'organizzazione terroristica straniera dall'anno scorso. Il pugile è attualmente detenuto in una prigione a Sonora, nel nord del Messico, in attesa di accuse.

Julio César Chávez Jr. ha avuto una carriera controversa. Ha vinto il WBC dei pesi medi nel 2011 e lo ha tenuto per un anno, ma la sua carriera è stata scossa da molteplici sospensioni per violazioni di sostanze.