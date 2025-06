Il Re dei Sogni incontra il suo avversario nella seconda stagione di The Sandman

HQ

Netflix è presto pronto a concludere la sua serie The Sandman, poiché dopo una discreta stagione iniziale, la seconda ha impiegato molto tempo per cucinare e poi ha affrontato un'immensa turbolenza dopo che il creatore di The Sandman Neil Gaiman è stato al centro di un grande sciame di accuse di aggressione sessuale. Inutile dire che Netflix sta cercando di legare la serie in un piccolo arco più velocemente del previsto.

Ciò includerà la copertura di circa il 70% del restoThe Sandman della storia in soli 12 episodi divisi in due parti principali e poi un'uscita bonus finale, che arriverà a luglio. Con questo in mente, è arrivato un trailer completo per la Stagione 2, e in esso possiamo vedere come il Lord Morpheus/Dream di Tom Sturridge affronta le sue più grandi minacce fino ad oggi, e come gli eventi scuoteranno l'esistenza e la natura stessa del Dreaming.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto prima del Vol 1. Debutterà il 3 luglio e Vol 2. Il 24 luglio.