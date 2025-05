L'accordo tra il Real Madrid e Dean Huijsen è "fatto al 99%", dicono le fonti

HQ

Il Real Madrid ha bisogno di molti rinforzi in questo mercato estivo per essere competitivo contro l'FC Barcelona il prossimo anno, soprattutto in difesa. E con Trent Alexander-Arnold assicurato, il prossimo acquisto sembra essere Dean Huijsen, 20enne difensore centrale del Bournemouth, che è stato collegato a club della Premier League come Chelsea, Arsenal e Liverpool. Tuttavia, il nazionale spagnolo (nato ad Amsterdam ma residente in Spagna da quando aveva cinque anni) preferisce giocare con i Blancos.

Le voci su un accordo tra Dean Huijsen e il Real Madrid si sono fatte più forti lo scorso marzo, quando Huijsen è stato convocato per la prima volta nella nazionale spagnola, esibendosi molto bene e persino assistendo Lamine Yamal in una partita di Nations League contro l'Olanda. Tuttavia, il Real Madrid era inizialmente riluttante a pagare la clausola di uscita di 50 milioni di sterline (60 milioni di euro) al Bournemouth.

Le cose sono cambiate nelle ultime settimane e mercoledì pomeriggio, prima di un'agonizzante vittoria del Real Madrid, diversi organi di stampa spagnoli come SER e As hanno riferito che il Real Madrid aveva finalmente accettato di pagare la clausola, anche se in tre pagamenti separati. A quanto pare, il Bournemouth ha concordato le condizioni del Madrid e si allinea con i desideri di Huijsen, che preferisce il Real Madrid a qualsiasi club della Premier League.

Un'opportunità per aumentare la presenza spagnola al Real Madrid

Secondo As, il futuro allenatore del Madrid Xabi Alonso ha già parlato con Huijsen, quindi stanno considerando l'accordo "confermato al 99%". Per il Bournemouth, che ha ingaggiato Huijsen dalla Juventus per soli 12.8 milioni di sterline nel giugno 2024, sarà una grande opportunità per incassare il giovane difensore centrale. E per il club bianco, sarà un'opportunità per "españolizar " la squadra: avere più presenza da parte dei giocatori spagnoli, in particolare quelli che giocano con la nazionale, qualcosa che secondo quanto riferito ha preoccupato il club negli ultimi mesi, visto che "la Roja " è solitamente dominato dai giocatori del Barça...