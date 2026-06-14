Il Real Madrid compie una mossa a sorpresa per Marc Cucurella del Chelsea, accordo verbale raggiunto

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Proprio prima che la nazionale spagnola inizi il Mondiale e, per la prima volta in assoluto, senza alcun giocatore del Real Madrid (né Huijsen, né Carvajal né Asencio sono arrivati nella squadra di Luis de la Fuente), abbiamo la notizia che Marc Cucurella si unirà ai Blancos la prossima stagione, su richiesta esplicita dell'allenatore José Mourinho.

La decisione a sorpresa è stata riportata domenica pomeriggio da Fabrizio Romano come una notizia esclusiva, e riporta che il Real Madrid si unirà per quattro anni e sei anni (quattro secondo AS), con il club spagnolo che pagherà al Chelsea 60 milioni di euro, 47,5 milioni di sterline per il terzino sinistro.

L'accordo non è ancora stato concluso, solo un accordo verbale tra tutte le parti, con Cucurella che accetta di unirsi al Real Madrid dopo i Mondiali. Secondo AS, il suo desiderio era lasciare il Chelsea dopo una stagione deludente (i giganti della Premier League non si qualificarono per nessuna competizione europea). Come Bernardo Silva, Cucurella era precedentemente legato al FC Barcelona e all'Atlético de Madrid, ma il nuovo allenatore del Real Madrid, Mourinho, ha espresso il suo interesse per il giocatore (soprattutto dopo che Josko Gvardiol, anch'egli nel radar del Real Madrid, avrebbe accettato un nuovo contratto con il Manchester City), e il club ha soddisfatto il suo desiderio.

Questo segnerebbe il quarto acquisto del Real Madrid quest'estate: i difensori Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries sono stati segnalati la scorsa settimana, prima delle elezioni del club, e ora hanno aggiunto Cucurella oltre all'ex centrocampista del Manchester City Bernardo Silva.

Cucurella, 27 anni, sarebbe uno dei rari casi in cui un prodotto dell'accademia del FC Barcelona finirà per giocare per il Real Madrid. Dal 2024 è una presenza fissa in Spagna, vincendo UEFA Euro 2024 e tornando ora per i Mondiali 2026. La Spagna debutta contro Capo Verde lunedì alle 18:00 CEST, 17:00 BST.