Il Real Madrid è stato scelto come Squadra dell'Anno ai Laureus Awards

Il Real Madrid ha vinto ieri il Laureus Award come Squadra dell'Anno. Questa cerimonia di premiazione, scelta da una giuria di leggende dello sport, ha festeggiato la sua 25esima edizione ed è considerata "l'Oscar dello sport", perché livella il campo per ogni sport e disciplina.

Prova di ciò è che il Real Madrid ha gareggiato con la squadra femminile dell'FC Barcelona, i Boston Celtics, i campioni di F1 McLaren, la nazionale spagnola di calcio maschile e la squadra maschile di basket degli Stati Uniti. Il premio è andato ai vincitori della Liga e della Champions League della scorsa stagione, un premio che include le luci della stagione in corso (la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale).

È stato il primo premio in questa categoria per il Real Madrid, dopo essere stato nominato nel 2001, 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2023. Le uniche squadre di calcio ad aver vinto questo premio sono il Manchester United nel 2000, il Barcellona nel 2012 e il Bayern Monaco nel 2014 e nel 2021.

Luka Modrić e Dani Carvajal hanno ritirato il premio durante la cerimonia che si è svolta a Madrid. "Abbiamo avuto una stagione fantastica, vincendo molti trofei e mostrando l'eccellenza in campo. Il Real Madrid ti spinge sempre in alto, a fare del tuo meglio, come abbiamo dimostrato la scorsa stagione", ha detto il croato.

Nel frattempo, Carvajal, che è stato messo da parte da ottobre a causa di un infortunio, ha detto che hanno ancora in gioco la finale diCopa del Rey, LaLiga e la Coppa del Mondo per club, e ha lasciato intendere che sta cercando di tornare per la competizione per club FIFA, che si svolge da metà giugno a metà luglio.

Nei premi individuali, Mondo Duplantis e Simone Biles sono stati scelti come migliori sportivi dell'anno, mentre Lamine Yamal è stato scelto come Breakthrough of the Year.