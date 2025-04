"Il Real Madrid non ha bisogno di questo tipo di aiuto", dice l'allenatore della Real Sociedad dopoCopa la sconfitta

HQ

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, non è stato contento delle decisioni dell'arbitro sulla partita di ieri contro il Real Madrid, terminata 4-4, 5-4 in totale per il Real Madrid, che raggiunge la finale Copa del Rey. L'emozionante partita, con il Real Madrid in svantaggio in diversi momenti del 120 minuto a eliminazione diretta, non ha avuto un arbitro neutrale, secondo le parole di Alguacil.

"Ci hanno eliminato dalla Coppa, come hanno fatto in Europa League: chiedere aiuto in un posto dove tutti chiediamo che sia neutrale. Penso che il Real Madrid non abbia bisogno di questo tipo di aiuto perché è una grande squadra e lo ha sempre dimostrato nel corso della sua storia".

Alguacil ha fatto riferimento a un possibile fuorigioco di Mbappé sul terzo gol del Real Madrid. È convinto di essere in fuorigioco, e ha anche detto che "sono sicurissimo che non avrebbero dato un gol se fosse successo nella nostra zona".

Alguacil si è detto ferito ma anche orgoglioso di essere stato eliminato da due squadre potenti (sono stati eliminati dall'Europa League dal Manchester United il mese scorso) e in particolare dalla prestazione di ieri sera che è stata "al di sopra delle aspettative di molti".