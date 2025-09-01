L'FC Barcelona inciampa a Vallecas con un imbarazzante malfunzionamento del VAR

HQ

L'FC Barcelona arriva alla prima pausa internazionale della Liga con l'amaro in bocca, dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano, 1-1, domenica sera. Un pareggio che era più vicino alla sconfitta contro il Barça se non fosse stato per il portiere del Barça, Joan García, l'unico giocatore a ricevere elogi da Hansi Flick dopo la partita.

Tuttavia, la partita è stata segnata da polemiche: il VAR non ha funzionato durante tutto il primo tempo della partita, e questo includeva un rigore di Chavarría su Lamine Yamal che è stato poi trasformato, portando in vantaggio il Barça. L'azione, tuttavia, non era chiara e, poiché il VAR non funzionava, l'arbitro non poteva rivedere l'azione, quindi il suo primo istinto è rimasto. E la folla a Vallecas, quartiere a sud di Madrid che solo tre giorni fa ha festeggiato la qualificazione alla UEFA Conference League, era infuriata.

Alla fine e durante la partita, giocatori e dirigenti di entrambe le squadre si sono lamentati della situazione oltraggiosa e imbarazzante: giocare una partita di Liga, o metà di essa, senza VAR. Ma i tifosi del Rayo Vallecano hanno un po' più di peso nelle loro lamentele, poiché la maggior parte delle decisioni arbitrali li hanno danneggiati, inclusi il rigore e due gol in fuorigioco. Alla fine, il Barça è stato fortunato a lasciare Vallecas con un punto...