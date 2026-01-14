Il Real Madrid subisce un'eliminazione a sorpresa da una squadra di seconda serie al debutto di Arbeloa come allenatore

HQ

L'era di Álvaro Arbeloa al Real Madrid è iniziata nel modo peggiore possibile: la sua prima partita dopo l'uscita di Xabi Alonso è stata una sconfitta per 3-2 contro l'Albacete, squadra di seconda divisione agli ottavi di finale della Copa del Rey, la Coppa di Spagna. Il Real Madrid è stato eliminato dalla competizione.

L'Arbeloa ha scelto una squadra con molti riserve: senza Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Tchouameni e Courtois, e una forte presenza di riserve come David Jiménez e Cestero, nella formazione titolare, con César Palacios, Sergio Mestre, Joan Martínez e Miguel Ángel che si sono uniti nel secondo tempo, quando le cose sono davvero peggiorate.

Sebbene un ex giovanile del Real Madrid, Javi Villar, abbia segnato il gol d'apertura nel primo tempo, Franco Mastantuono ha segnato poco prima dell'intervallo. Tuttavia, Jefté Betancor segnò un gol all'82° minuto che mise il Real Madrid alle corde: sotto pressione, Gonzalo García pareggiò.

Ma il Madrid, convinto di poter vincere la partita prima dei minuti di recupero, aumentò la pressione... e il Betancor, all'ultimo minuto, ha usato un contropiede per regalare la vittoria all'Albacete. Il Real Madrid è stato eliminato dalla Coppa di Spagna e ora si concentrerà su LaLiga e Champions League.