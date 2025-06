Il prezzo di vendita record per una squadra sportiva statunitense è stato battuto due volte quest'anno dalle franchigie NBA

HQ

LeBron James, Luka Doncic e i loro compagni di squadra ai Los Angeles Lakers potrebbero guardare le sempre più emozionanti finali NBA da casa, ma i Lakers sono saliti agli onori della cronaca questa settimana quando sono stati venduti per 10 miliardi di dollari, rendendola la più grande vendita per una squadra sportiva statunitense nella storia, facendo impallidire la vendita dei Boston Celtics di 6,1 miliardi di dollari lo scorso marzo. che già deteneva il record. Questo dimostra quanto siano preziosi i Los Angeles Lakers, anche rispetto al campione NBA 2024.

I nuovi proprietari dei Los Angeles Lakers saranno Mark Walter, CEO della holding TWG Global, una volta concluso l'accordo, anche se i precedenti proprietari, la famiglia Buss, manterranno una quota di minoranza del 15% "per un periodo di tempo", come riportato questa settimana da ESPN, e Jeanie Buss rimarrà il governatore dei Lakers e continuerà a gestire la squadra per "almeno un certo numero di anni".

Naturalmente, una vendita di questa portata non è facile da realizzare, e il valore finale della squadra non è ancora noto, e potrebbe essere anche più grande. Walters di TWG Global aveva già una quota di minoranza (20%) nel franchise dal 2021. Ha anche investito in altre squadre sportive, come la nuova Cadillac F1 Team a partire dal prossimo anno o il Chelsea Football Club.