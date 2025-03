Il regista palestinese premio Oscar rilasciato dalla detenzione israeliana dopo un'aggressione

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Hamdan Ballal, il co-regista palestinese del documentario vincitore dell'Oscar No Other Land, è stato rilasciato dalla detenzione israeliana dopo essere stato aggredito da coloni israeliani nella Cisgiordania occupata.

Il suo co-direttore, Basel Adra, è stato tra coloro che sono arrivati per assistere Ballal dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso. Mentre le autorità israeliane hanno affermato che la violenza è stata il risultato del lancio di pietre da parte dei palestinesi, testimoni oculari hanno riferito che i coloni hanno impugnato armi e aggredito gli attivisti.

Ballal ha riportato ferite, ma è stato rilasciato dopo essere stato trattenuto per una notte in detenzione. Per ora, resta da vedere se questo porterà a un ulteriore controllo internazionale sull'escalation di violenza in Cisgiordania. Puoi leggere di più sull'aggressione qui.