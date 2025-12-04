Il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Russia dopo che l'inchiesta ha incolpato Putin per l'attacco a Novichok

HQ

La Gran Bretagna ha annunciato giovedì un nuovo giro di sanzioni contro la Russia, che ha preso di mira l'agenzia di intelligence militare GRU e ha convocato l'ambasciatore di Mosca dopo che un'inchiesta pubblica ha concluso che il presidente Vladimir Putin ha autorizzato l'attacco Novichok del 2018 contro l'ex doppio agente Sergei Skripal.

Operazione "sorprendentemente sconsiderata"

Le misure arrivano poche ore dopo che l'inchiesta ha rilevato che l'avvelenamento, che in seguito portò alla morte della cittadina britannica Dawn Sturgess, era un'operazione "sorprendentemente sconsiderata" condotta da ufficiali del GRU con l'approvazione del Cremlino.

Oltre a sanzionare l'intero GRU, il Regno Unito ha inserito anche altri tre ufficiali dell'intelligence russa accusati di aver orchestrato attività ostili in tutta Europa, incluso un complotto per colpire civili ucraini.

L'ambasciata russa non ha commentato immediatamente. Mosca ha ripetutamente respinto le accuse legate all'avvelenamento degli Skripal definendole motivate politicamente. Il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato che i risultati sottolineano "il disprezzo del Cremlino per le vite innocenti."