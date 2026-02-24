Il Regno Unito rafforza il sostegno all'Ucraina nel quarto anniversario di guerra: "La Gran Bretagna è con voi, più forte che mai"

HQ

Il Regno Unito ha presentato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, quattro anni dopo l'invasione su larga scala della Russia.

Il Primo Ministro Keir Starmer ha sottolineato che la sicurezza britannica "inizia in Ucraina" e ha riaffermato il sostegno a lungo termine, inclusi i piani per dispiegare truppe una volta raggiunta la pace.

Come affermato dal Primo Ministro Keir Starmer:

In questo cupo anniversario, il nostro messaggio al popolo ucraino è semplice: la Gran Bretagna è con voi, più forte che mai. Ecco perché oggi annunciamo nuovi sostegni e continueremo a sostenere l'Ucraina finché sarà necessario.

Nonostante tutto il rumore negli affari mondiali oggi, questa guerra rimane la questione più critica della nostra epoca. Si pone la domanda se la libertà ucraina ed europea durerà. La nostra risposta, insieme, è inequivocabile. La Russia non sta vincendo questa guerra. Non vinceranno questa guerra. Il coraggio dell'Ucraina continua a mantenere la linea dei nostri valori condivisi, di fronte all'aggressione di Putin.

Staremo al loro fianco, fino a una pace giusta e duratura - e oltre. Slava Ukraini.

Gli aiuti includono £20 milioni per la riparazione della rete energetica ucraina, £5,7 milioni per l'aiuto umanitario e £30 milioni per la resilienza sociale e la responsabilità dei crimini di guerra.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle misure annunciate, ma potete leggere l'annuncio ufficiale completo al seguente link. Go!