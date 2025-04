Il responsabile del controllo qualità parla della "magia" di poter giocare a The Last of Us Part II su PS4

HQ

The Last of Us: Part II è stato, a dir poco, controverso al momento del lancio. Le decisioni narrative o il crunch subito dai lavoratori in piena pandemia sono state tra le più chiacchierate tra i giocatori e i fan del primo titolo. L'ombra di questo era gigantesca e di solito si dice che le seconde parti non erano mai buone. Ma abbiamo assistito a un'impresa tecnica senza precedenti. L'ottimizzazione per una console nei suoi ultimi istanti di vita è stata qualcosa che ha sorpreso molti.

Alla DevGAMM di Danzica siamo stati in grado di parlare con Gabby Llanillo, attualmente responsabile del controllo qualità presso Krafton/PUBG Studios, che faceva parte del team QA per The Last of Us Part II e Valorant. "Ovviamente, The Last of Us 2 era il progetto dei miei sogni, perché The Last of Us è il mio gioco preferito di tutti i tempi", afferma Gabby nell'intervista. "Ottimizzare un gioco come The Last of Us Part II per PS4 è stata un'impresa magica. La gente non riusciva ancora a credere che avrebbe funzionato su una cosa del genere".

Sappiamo tutti che PlayStation 4 è stata spremuta al massimo per la sua ultima fase con giochi come The Last of Us: Part II, Red Dead Redemption II o God of War, ed è qualcosa che ci manca ancora nel suo successore. Speriamo di vedere altri aneddoti sul QA dei grandi titoli, perché svela un mondo poco conosciuto.

Per scoprire come funziona questo mondo sconosciuto dall'interno, puoi guardare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.