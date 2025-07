Il sistema elettronico di Wimbledon si guasta di nuovo durante la partita Draper-Khachanov, il punto doveva essere ripetuto

HQ

Wimbledon 2025 è stato segnato da un controverso sistema di chiamata di linea elettronico, che per la prima volta in 147 anni sostituisce i giudici di linea umani. Non dovrebbe causare molti problemi, poiché questa tecnologia non è una novità ed è stata utilizzata in altre competizioni, tra cui gli US Open e gli Australian Open. Tuttavia, molti giocatori hanno dubbi sulla sua accuratezza... E sappiamo di almeno due casi in cui il sistema non ha funzionato correttamente e i punti hanno dovuto essere ripetuti.

La seconda volta è stata nella partita dei quarti di finale tra Taylor Fritz e Karen Khachanov. Un fallo è stato erroneamente fischiato durante il quarto set. L'arbitro, Louise Azemar-Engzell, ha chiesto ai giocatori di fermarsi, ha controllato l'emissione al telefono e ha annunciato che l'ultimo punto doveva essere ripetuto.

"Signore e signori, ripeteremo l'ultimo punto a causa di un malfunzionamento. Il sistema ora funziona", ha detto l'arbitro svedese. Il punto si è ripetuto e Fritz ha finito per vincere la partita 6-3 6-4 1-6 7-6 (7-4). L'americano affronterà Carlos Alcaraz in semifinale venerdì.

Cos'è successo? Secondo una dichiarazione, un raccattapalle stava ancora segnando la rete e quindi il sistema non ha riconosciuto l'inizio del punto. Un problema diverso da quello accaduto nel match tra Anastasia Pavlyuchenkova e Sonay Kartal, accaduto perché il sistema era stato spento accidentalmente, senza che l'arbitro se ne accorgesse...

Per Khachanov, che ha perso la partita, il sistema, sostituendo i giudici di linea, lo fa "sentire solo in campo", "senti un po' che il campo è troppo grande, troppo solo senza arbitri di linea", mettendo in discussione anche il servizio elettronico, che deve essere molto preciso, "ma abbiamo visto un paio di errori" (via BBC).

Tuttavia, Fritz pensa che sia una buona idea. Nonostante "alcuni problemi qua e là", penso ancora che sia molto meglio avere solo la chiamata di linea elettronica, al contrario degli arbitri, perché mi piace non dover pensare a chiamate impegnative in mezzo ai punti".