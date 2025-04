Il sito web di GameStop si blocca nello stesso momento in cui si aprono i preordini di Nintendo Switch 2

HQ

Mentre le prenotazioni del My Nintendo Store sono ancora in sospeso, solo pochi minuti fa il sito Web del rivenditore GameStop ha aperto le prenotazioni negli Stati Uniti per Nintendo Switch 2 al momento del lancio e le richieste al server del gigante dell'azienda sono state così alte che il sito si è bloccato.

Molti utenti affermano di essere rimasti bloccati al gateway di pagamento per completare la prenotazione, sebbene l'articolo rimanga nel carrello, mentre altri hanno segnalato un errore 502 Bad Gateway e non sono stati in grado di accedere affatto. Sebbene si preveda che Nintendo Switch 2 batterà tutti i record di vendita per una console di gioco di lancio, con circa 8 milioni di console distribuite entro il 5 giugno, sembra che il fallimento di GameStop possa essere dovuto ai cosiddetti scalper, che finiranno per preordinare la console e poi inserire annunci su piattaforme di vendita online e di seconda mano come eBay per diverse volte il suo prezzo di acquisto ufficiale.

In ogni caso, la mania di Nintendo Switch 2 continua a generare titoli in prima pagina. Hai già messo in sicurezza la tua console?