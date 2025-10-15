Il Summer Game Fest è confermato per il 5 giugno del prossimo anno

HQ

Solo pochi mesi fa, stavamo guardando Summer Game Fest con grande interesse, aspettando con impazienza l'inizio delle vacanze estive di quest'anno. Come al solito, è stato un enorme successo per l'organizzatore e conduttore Geoff Keighley, che ha stabilito nuovi record di pubblico.

E' stato confermato fin dall'inizio che ci sarebbe stato un altro Summer Game Fest l'anno prossimo, ma a quel punto non avevamo ulteriori informazioni, fino ad oggi. Tramite Threads, è stato annunciato che "il Summer Game Fest torna LIVE venerdì 5 giugno 2026 dal leggendario Dolby Theatre di Los Angeles!"

E non è tutto. Anche se mancano ancora otto mesi, Keighley scrive che possiamo aspettarci "una spettacolare vetrina multipiattaforma di ciò che accadrà nei videogiochi". Se lo stesso schema utilizzato negli ultimi anni continua, possiamo probabilmente aspettarci un evento Sony poco prima e il grande evento Microsoft di quest'anno due giorni dopo. Inoltre, è probabile che Nintendo esegua uno streaming Direct in questo periodo e, come al solito, possiamo probabilmente aspettarci molto di più.

Emozionante, ma prima di questo, abbiamo i The Game Awards a dicembre (organizzati da Keighley, che è anche l'ospite qui), e possiamo tranquillamente presumere che parte di ciò che viene mostrato lì apparirà anche al Summer Game Fest.

Anche se è molto lontano... quale sarebbe l'annuncio dei tuoi sogni in assoluto al Summer Game Fest 2026?