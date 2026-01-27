Il titolo per la terza parte di Final Fantasy VII: Remake è ormai stato deciso

HQ

Circa un mese fa,Final Fantasy VII: Remake i creatori Naoki Hamaguchi (regista) e Tetsuya Nomura (direttore creativo) hanno dichiarato in un'intervista di aver ristretto tutti i suggerimenti di titoli a due opzioni per come dovrebbe chiamarsi la terza parte della serie di remake.

Ora, l'utente Bluesky Genki riferisce che la coppia ha finalmente deciso un nome per il gioco. Tramite Gamespot, possiamo leggere:

"Ricordo un'intervista che ho fatto alla Paris Games Week su come avessimo ristretto la scelta a due [nomi]. Toccava al signor Nomura decidere quale fosse. E sì, dopo essere tornato dalla Paris Games Week, ne ha scelto uno, quindi posso dire che il titolo è stato assicurato."

La prima parte inizialmente si chiamava Remake prima di ricevere il suffisso Intergrade in relazione alla versione aggiornata per PlayStation 5 (che recentemente è arrivata anche su Switch 2 e Xbox Series S/X - per la quale attualmente puoi acquistarla a un prezzo sostanziale), e il sequel si chiama, come sappiamo, si chiama Rebirth. Possiamo solo speculare su come si chiamerà il terzo gioco, ma almeno è bello vedere segnali tangibili che il progetto sta andando avanti.