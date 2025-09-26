Il Trophée des Champions tra PSG e Marsiglia si svolgerà in Kuwait il prossimo gennaio

HQ

La LFP (Professional Football League in France) ha annunciato la data e il luogo del Trophée des Champions, il "Trofeo dei Campioni", o supercoppa francese, giocato tra i vincitori della Ligue 1 e della Coupe de France. Mentre il Paris Saint-Germain ha vinto sia la Ligue 1 che la Coupe de France, il PSG affronterà invece il secondo classificato della Ligue 1, l'Olympique Marsiglia.

Un'altra Classique (questa settimana si è svolta la prima e il PSG è caduto 1-0 la notte in cui Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro). E, ancora una volta, si svolgerà molto lontano dalla Francia, in Kuwait, il piccolo paese del Golfo Persico.

Le recenti edizioni del Trophée des Champions si sono svolte lontano dalla Francia. Nel 2024 si è svolta a Doha. Le edizioni 2021 e 2022 della coppa, si sono svolte a Tel Aviv, in Israele. In precedenza si è svolto in Marocco, Cina, Gabon, Stati Uniti, Tunisia, Canada...

Un altro cambiamento rispetto a tre anni fa che è rimasto impresso sono le date: invece dell'estate, ora si svolgerà l'8 gennaio 2026. Il PSG ha vinto tutte le edizioni dal 2013 ad eccezione del 2021, dove ha perso contro il Lille. Riuscirà il Marsiglia, che ha vinto l'ultima volta il Trophée nel 2011, a sorprendere nuovamente il PSG?