Il veterano dell'Inter Cristian Chivu nominato nuovo allenatore, inizia la Coppa del Mondo per Club

Solo pochi giorni dopo il fiasco della Champions League, persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha scelto di partire per l'Al-Hilal in Arabia Saudita. Questa settimana è stato annunciato il suo sostituto: Cristian Chivu, ex allenatore del Parma, si unisce con un contratto biennale che inizierà con la Coppa del Mondo per Club la prossima settimana.

L'allenatore rumeno, 44 anni, ha giocato come difensore per l'Inter tra il 2007 e il 2014, vincendo tre titoli di Serie A e la Champions League 2010, l'ultimo sollevatore della Coppa dei Campioni dell'Inter, dopo essere caduto nelle finali del 2025 e del 2023. Chivu ha anche lavorato come allenatore delle squadre giovanili tra il 2018 e il 2024, prima di passare al Parma nel febbraio 2025 per aiutarle a evitare la retrocessione, cosa che ha realizzato.

"Nel corso della sua esistenza, Cristian Eugen Chivu ha vissuto esperienze e sfide di enorme importanza, eventi che lo hanno formato come uomo e come professionista, legandolo indissolubilmente ai colori neroblù, che da oggi torna a rappresentare nella sua terza vita interista, da allenatore della Prima Squadra", ha detto l'Inter in un comunicato.