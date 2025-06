Simone Inzaghi accetta l'offerta di Al-Hilal, lascia l'Inter dopo il fiasco della Champions League

HQ

Simone Inzaghi ha chiuso la sua era all'Inter. Quattro anni, da quando è arrivato nel 2021, con tanti titoli, tra cui una Serie A nel 2024, due Coppe Italia nel 2022 e nel 2023, tre Supercoppe... ma con l'amaro in bocca per aver perso due finali Champions League: nel 2023 contro il Manchester City, e soprattutto la scorsa settimana contro il Paris Saint-Germain, entrando nei libri di storia come l'unica squadra a perdere con un margine di cinque gol in una finale di Coppa dei Campioni.

Secondo Sky Sport Italia, Inzaghi si unirà al club della Saudi Pro League, uno dei più forti, con giocatori noti del calcio europeo come Joao Cancelo, Aleksandar Mitrovic, o il portiere Bono, ma anche un club molto sfortunato: hanno acquistato Neymar e ha giocato solo sette partite, e solo ora sono stati rifiutati da Bruno Fernandes, Capitano del Manchester United.

Inzaghi aveva un contratto fino al 2026 con l'Inter. Pare che sia stato lo stesso Inzaghi a decidere di andarsene, sapendo che c'è poco altro da fare per rilanciare una squadra che ha perso la Serie A all'ultima giornata ed è stata umiliata dal PSG. Ora, lComo 'Inter cercherà di convincere l'allenatore Cesc Fábregas, uno degli allenatori più richiesti, mentre Inzaghi sarà in grado di guidare l'Al-Hilal nella Coppa del Mondo per Club, affrontando il Real Madrid nella fase a gironi.