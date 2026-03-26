Il veterano di Call of Duty afferma che non stava lavorando a un progetto live-service su PlayStation prima di essere licenziato

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All'inizio di questa settimana, Jason Schreier di Bloomberg ha annunciato che Dark Outlaw Games, lo studio partner first-party di PlayStation, era stato chiuso da Sony. Questo ha segnato la seconda volta che il veterano di Call of Duty Jason Blundell ha visto uno studio chiuso da parte di PlayStation, dato che il suo precedente team a Deviation è stato sciolto nel 2024.

Anche se Sony non ha parlato molto di questa notizia, è stata ufficialmente confermata dallo stesso Blundell, che si è collegato a una diretta con JCbackfire per parlare dei licenziamenti. "Per farla breve, siamo disoccupati," JCbackfire ha detto (tramite Kotaku), con Blundell che ha aggiunto che non potevano entrare nei "dettagli cruenti" per motivi di riservatezza.

Nessuno dei due sviluppatori ha detto su quale gioco stessero lavorando, ma non si trattava di un progetto live-service. Considerando quanto PlayStation sia stata restia a finanziare nuovi giochi live-service dopo alcuni disastri del mercato, sarebbe stato meno sorprendente sapere che un altro team che lavorava a un progetto live-service fosse stato licenziato.

"Posso rassicurarti—e mi è stato rassicurato—che i tempi cambiano, il focus cambia, ma il progetto che stavamo facendo e quello che stavamo facendo, i fan sarebbero stati molto entusiasti," Disse Blundell. Come veterano dell'industria videoludica, Blundell sembrava comprendere la decisione di chiudere lo studio come una delle condizioni che derivano dal fare giochi per vivere.