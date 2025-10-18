Il veterano di Spider-Man e X-Men Pepe Larraz su cui si adatta il personaggio DC: "Tutti amano Batman"

HQ

Non è affatto raro che i creativi del fumetto passino da Marvel a DC e altri editori concorrenti. Tuttavia, detto questo, l'illustratore Pepe Larraz si è per la maggior parte concentrato su Marvel, prestando le sue abilità per dare vita a Spider-Man, il X-Men e persino Star Wars in un formato fumetto.

Ma ha l'ambizione di provare qualcosa a DC ? C'è un personaggio che si adatta meglio al suo stile creativo? Abbiamo posto questa domanda a Larraz at San Diego Comic Con Malaga, dove ha spiegato quanto segue.

"Sì, voglio dire, tutti amano Batman. Sì, questo è il punto. È la ragione più ovvia perché Batman è così malleabile, sai. Mi piacerebbe darvi una risposta super interessante su Lanterna Verde, ma non sono stato un lettore di Lanterna Verde. Ma ho letto alcune storie di Batman che mi piacciono molto. Mi piace molto la capacità di prendere il personaggio e collocarlo in tempi diversi, fuori continuità, in processi diversi. Ma sono sempre gli stessi temi, ma ambienti diversi. E l'esplorazione del personaggio è un personaggio che puoi distruggere contro qualsiasi cosa tu voglia, che sta per tenere. Quindi, questo è ciò che mi piace di Batman. Voglio dire, tutti lasciano il segno in Batman e puoi riconoscere Batman in ogni storia. Ma non è assolutamente completamente diverso. Quindi, sì, penso che sia abbastanza malleabile se esiste".

