Il video cattura il momento in cui il ladro brandisce una motosega durante una rapina di 7 minuti alla luce del giorno al Louvre

Domenica, i ladri mettono a segno una rapina di 7 minuti alla luce del giorno al Louvre e sono fuggiti con i gioielli della corona di Napoleone. Ora, un filmato appena rilasciato rivela il momento in cui uno dei ladri usa una motosega per accedere ai gioielli della corona di Napoleone.

La breve clip, condivisa dai media francesi, mostra un sospetto che indossa una giacca riflettente gialla sopra una felpa con cappuccio nera che taglia casualmente la custodia protettiva in vetro. L'outlet francese BFMTV riferisce che il filmato proviene direttamente dal sistema di telecamere a circuito chiuso del museo.

I ladri hanno usato una piattaforma aerea per raggiungere la galleria prima di tagliare l'esposizione dei gioielli. Sono stati rubati un totale di nove oggetti dei gioielli della corona di Francia, tra cui un fiocco di diamanti e la corona dell'imperatrice Eugenia de Montijo.

Uno dei pezzi, appartenuto alla moglie di Napoleone III, è stato poi recuperato. Il fiocco del corpetto rubato, composto da 2.634 diamanti e acquistato dal museo nel 2008 per 10,5 milioni di dollari, era precedentemente in mani private negli Stati Uniti.

Le autorità devono ancora identificare i sospetti, che secondo quanto riferito hanno eseguito la rapina in meno di 10 minuti. Il filmato che ne è uscito ha rinnovato il fascino del pubblico per la sfacciata rapina diurna, offrendo un raro sguardo sulla precisione e la preparazione dietro il furto.