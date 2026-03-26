Il video mostra il remaster di Jak & Daxter che era stato proposto per PlayStation ma non è mai arrivato

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Se sei cresciuto con una PlayStation 2, conosci già il dolore di vedere franchise amate scomparire nel vuoto. Crash ha ottenuto il suo ritorno. Spyro ha preso la sua. Ma Jak & Daxter? Sto ancora aspettando. E a quanto pare, siamo arrivati più vicini a un remake di quanto immaginassimo.

Un video è emerso sui social media che mostra una proposta di remaster per Jak and Daxter: The Precursor Legacy , proposta a PlayStation da Sanzaru Games.

La storia viene da Travis Howe, un animatore con un curriculum che spazia da SEGA, 343 Industries di Microsoft (dove ha lavorato su Halo 5) e quasi otto anni in Sanzaru Games. Recentemente ha raccontato che un piccolo team dello studio ha preparato una proposta formale per un remaster, completo di una sequenza di animazione CGI fotogramma per fotogramma per mostrare a Sony esattamente come potrebbe essere un Jak & Daxter aggiornato.

"Molto tempo fa, si è assemblato un team per proporre un remaster di Jak & Daxter," spiega Howe. "Mi è stato chiesto di animare un IGC shot per shot, per mostrare come sarebbe stata questa versione aggiornata."

Il tempismo rende l'intera storia ancora più agrodolce. Sanzaru Games (nota soprattutto per Asgard's Wrath e il molto amato Sly Cooper: Thieves in Time) è stata chiusa da Meta nel gennaio 2026, insieme agli studi Armature e Twisted Pixel. Quindi non solo il remaster è stato rifiutato, ma lo studio che l'aveva ideato non esiste più.

Ti piacerebbe vedere un remaster un giorno?