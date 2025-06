Il Wrexham AFC torna nella seconda divisione inglese dopo 43 anni: annunciate date e orari delle partite

HQ

Il Wrexham AFC, la squadra di calcio del Galles di proprietà delle star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, è tornata in Championship, la seconda divisione inglese, dopo essere arrivata seconda in League One (terza divisione) durante la stagione 2024/25. È stato il ritorno del Wrexham in terza divisione dopo 19 anni... e nello stesso anno, per la prima volta in 43 anni, ottenne la promozione diretta in seconda divisione.

I soldi portati dagli attori americani, che recitano nella serie Welcome to Wrexham, ancora in corso, che sta per arrivare a una quarta stagione, hanno dato i loro frutti, dato che hanno raggiunto la quarta promozione in quarta divisione in quattro stagioni consecutive.

EFL ha pubblicato oggi il calendario di tutte le partite del campionato, confermando che il Wrexham debutterà sabato 9 agosto, alle 12:30 BST, contro il Southampton. La loro prima partita casalinga in seconda divisione dopo 43 anni sarà contro il West Bromwich Albion, il 16 agosto alle 15:00 BST.

Si prevede una grande rivalità tra Wrexham AFC e Birmingham City

Dato il loro eccellente curriculum, il Wrexham è uno dei favoriti per vincere la seconda divisione e ottenere la promozione in Premier League il prossimo anno, ma il loro più grande rivale dovrebbe essere il Birmingham City, che la scorsa stagione ha vinto un record di 111 punti come vincitore della League One (il Wrexham, secondo, ha ottenuto 92 punti). Anche i nuovi proprietari di Birmingham provengono dagli Stati Uniti, con una partecipazione con uno dei loro azionisti che è la leggenda della NFL Tom Brady, che ha vinto il Super Bowl sette volte.

Il Wrexham affronterà per la prima volta il Birmingham City in casa, il 4 ottobre. La partita di ritorno sarà l'11 aprile 2026, due partite che sicuramente attireranno più attenzione dei media rispetto alla media delle partite di Premier League...