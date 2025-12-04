Immagini mai viste prima dall'isola di Epstein rese pubbliche: ecco la lista

HQ

I democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno pubblicato una nuova serie di fotografie e video che mostrano l'interno della proprietà di Jeffrey Epstein su Little St James. Il materiale, estratto nel 2020, include camere da letto, una stanza con maschere alle pareti, una sedia in stile dental e oggetti personali lasciati in loco dopo che la tenuta è stata sgomberata.

La pubblicazione segue una recente legge firmata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che richiede al Dipartimento di Giustizia di pubblicare i file governativi relativi a Epstein. I legislatori affermano che le immagini fanno parte della loro spinta per una maggiore trasparenza riguardo alle indagini passate su Epstein e la sua rete.



Ulteriori letture: Trump firma un disegno di legge che ordina la pubblicazione dei fascicoli di Epstein.



Il comitato ha inoltre dichiarato di aver ottenuto documenti dalle principali banche collegate al caso, che intende pubblicare presto. Oltre a tutto ciò, solo poche ore fa, più tardi mercoledì, è stato pubblicato un secondo lotto di circa 200 immagini, offrendo ulteriori dettagli sulle stesse stanze e oggetti.

Epstein possedeva due isole nelle Isole Vergini Americane, dove le autorità locali avevano precedentemente denunciato traffico e abusi diffusi prima di raggiungere un importante accordo con la sua eredità nel 2022. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi vedere alcune delle immagini nei video qui sotto.