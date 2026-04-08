Incontro Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov venerdì: che ore sono e elenco completo degli incontri

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Tyson Fury, due volte campione del mondo dei pesi massimi, torna da un ritiro di 15 mesi per affrontare Arslanbek Makhmudov questo venerdì 10 aprile allo stadio Tottenham Hotspur, in un evento di pugilato che sarà trasmesso in tutto il mondo da Netflix. Makhmudov, 36enne con un record di 21-2, è ancora attivo e ha sconfitto più recentemente David Allen l'11 ottobre.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov sarà il main event del main card, a partire dalle 20:00 CEST, 19:00 BST, ma il combattimento di Fury non è previsto prima delle 23:30 CEST, 22:30 BST.

Inoltre, ci saranno sei incontri preliminari e altri tre nel main card, incluso Conor Benn vs. Regis Prograis come co-main event:

Incontri preliminari:



Simon Zachenhuber vs Pawel August - pesi medi



Breyon Gorham vs Eduardo Costa - peso superleggero



Mikie Tallon vs Leonardo Blanc - peso mosca



Felix Cash vs Liam O'Hare - peso medio



Hector Lozano vs Sultan Almohammed - super-piuma



Elliot Whale vs Tom Hill - peso welter



Carta principale: