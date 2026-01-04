Indagine penale avviata sui dirigenti di un bar svizzero dopo l'incendio mortale di Capodanno

HQ

I procuratori svizzeri hanno aperto un procedimento penale contro i due gestori del bar nella località alpina di Crans-Montana dopo il devastante incendio che ha causato almeno 40 morti e più di 100 feriti il primo giorno dell'anno.

Come recita la dichiarazione su X, Crans-Montana Fire: "Abbiamo aperto un'indagine per omicidi involontari, lesioni corporali involontarie e per incendio involontario", afferma Béatrice Pilloud, Procuratore Generale del Cantone del Vallese, in Svizzera.

L'incendio è scoppiato intorno all'1:30 di notte al bar Le Constellation, un luogo molto frequentato nella città sciistica. Secondo i risultati preliminari, l'incendio è probabilmente stato scatenato da fogli di stellazione attaccati alle bottiglie portati troppo vicino al soffitto, incendiando materiali infiammabili. L'incidente ha rapidamente invaso il locale, lasciando ai clienti poco tempo per fuggire.

Stephane Ganzer, responsabile della sicurezza del Valais, ha detto che gli investigatori si concentreranno sul fatto che l'ordine abbia rispettato le ispezioni annuali obbligatorie di sicurezza e edilizia. Sebbene non fossero state formalmente sollevate preoccupazioni dalle autorità locali, ora i funzionari stanno esaminando i registri delle ispezioni e le procedure di sicurezza. I media dicono che l'esercizio è di proprietà di una coppia francese, anche se i pubblici ministeri non hanno commentato i dettagli sulla proprietà.

La priorità immediata

Il ministro svizzero della Giustizia Beat Jans ha dichiarato che la priorità immediata rimane il sostegno alle vittime e alle loro famiglie, l'identificazione dei defunti e la garanzia di cure mediche continue per i feriti. Otto cittadini svizzeri sono stati tra le prime vittime formalmente identificate, secondo i media locali. Decine di altri sono ancora ricoverati in ospedale, alcuni in condizioni gravi.

La tragedia ha profondamente scosso la regione. Domenica, centinaia di residenti e visitatori si sono radunati a Crans-Montana per una marcia silenziosa in memoria delle vittime. Dopo un solenne servizio alla Cappella Saint-Christophe, i partecipanti hanno camminato silenziosamente su per salire verso i resti carbonizzati di Le Constellation, offrendo abbracci e applausi in un'espressione condivisa di dolore mentre prosegue l'indagine su uno degli incendi notturni più letali della Svizzera degli ultimi anni.