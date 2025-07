Indiscrezioni: Nintendo rivelerà un nuovo Animal Crossing al prossimo Direct

HQ

Di recente, abbiamo riportato la voce che un altro Nintendo Direct è all'orizzonte. L'indiscrezione proviene da un insider credibile e sostiene che accadrà prima della fine di luglio dopo il lancio di Donkey Kong Bananza. Questo è ora accaduto, il che significa che il Direct dovrebbe essere un giorno qualsiasi...

Ma cosa caratterizzerà? Si scopre che qualcuno ha già fornito quello che potrebbe essere un picco interno allo spettacolo. Parlando al Nontendo Podcast settimane prima dell'uscita del rapporto, lo streamer Wood "BeatEmUps" Hawker è apparso e ha fatto diverse affermazioni, tra cui che finalmente avremo il prossimo gioco Animal Crossing.

Secondo 9to5Toys, BeatEmUps afferma che lo spettacolo includerà Metaphor: ReFantazio su Switch 2, un mucchio di GameCube shadowdrops che includeranno Pokémon Colosseum, un aggiornamento Switch 2 per The Witcher 3: Wild Hunt, la data di uscita fissa di Metroid Prime 4: Beyond, Death Stranding: Director's Cut su Switch 2 e la rivelazione di un nuovo Animal Crossing che arriverà sui sistemi Switch 2 nel 2026.

Non sembra che questa sarà una rivelazione estesa per il progetto Animal Crossing, poiché piuttosto è menzionato che "Ho sentito che Isabelle si presenterà e una carta teaser 'Animal Crossing in uscita nel 2026'".

Sei entusiasta di un nuovo gioco Animal Crossing ?