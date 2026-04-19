Infantino rivela che "le più grandi stelle del mondo" si esibissero nello spettacolo dell'intervallo della finale di Coppa del Mondo

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L'influenza degli Stati Uniti nella Coppa del Mondo, co-organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada, ma con più partite giocate negli USA, inclusa la finale del 19 luglio a New York, si farà sentire con il primo spettacolo dell'intervallo, un classico nella maggior parte delle leghe sportive americane, che mescola sport e intrattenimento, portando grandi artisti a esibirsi durante l'intervallo, spesso con impatto mondiale (come la performance di Bad Bunny durante il Super Bowl all'inizio di quest'anno).

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha confermato questa settimana in un'intervista a Semafor che, per la prima volta, la Coppa del Mondo avrà uno spettacolo di intervallo durante la finale, che si gioca al MetLife Stadium. Tuttavia, non ha rivelato l'artista, ma saranno "diversi", più di uno, e i "più grandi al mondo".

Ha confermato che Chris Martin e Coldplay saranno i "curatori" della mostra, ma ciò non significa che si esibiranno, anzi saranno loro a scegliere gli artisti e guidare il lavoro creativo che unirà tutti gli artisti.

Lo scorso anno, la UEFA ha portato anche esibizioni musicali per la finale di Champions League, ma non durante l'intervallo, bensì prima della partita: il Linkin Park si è esibito all'Allianz Arena di Monaco, ed è stato confermato che i The Killers si esibisseranno prima della finale di quest'anno, al Puskás Aréna di Budapest, Ungheria, il 30 maggio, con il calcio d'inizio alle 18:00 CEST, 17:00 BST.