Lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl di Bad Bunny non sarebbe mai stato solo uno spettacolo musicale. Sebbene la performance abbia regalato i suoi maggiori successi a uno dei più grandi pubblici della storia della televisione, trasmetteva anche un chiaro messaggio politico: sottile nella forma, ma inconfondibile nell'intento. Ecco tutto quello che devi sapere sulla dichiarazione politica di Bad Bunny al Super Bowl.

Una definizione più ampia di America:

Il momento politico più evidente arrivò verso la fine dello spettacolo. Bad Bunny faceva riferimento all'"America" non come un singolo paese, ma come un continente, nominando nazioni in tutta l'America Latina insieme a Stati Uniti e Canada. Il messaggio ha riformulato il patriottismo come qualcosa di collettivo e transnazionale, opponendosi a un'interpretazione dell'identità americana centrata sugli Stati Uniti. L'immagine ha rafforzato l'idea. Un pallone da football mostrava la frase "Together We Are America", lasciando pochi dubbi sul significato inteso: unità oltre i confini piuttosto che divisione da essi fatta.

Perché il linguaggio contava:

Sebbene gran parte della performance fosse in spagnolo, Bad Bunny passò brevemente all'inglese per le sue parole finali ("God Bless America ). La scelta sembrava intenzionale, volta a garantire che il messaggio raggiungesse il pubblico più ampio possibile. La transizione ha sottolineato l'idea che la dichiarazione non fosse esclusiva, ma inclusiva (rivolta all'inglese) e agli spettatori di lingua spagnola allo stesso modo.

Il contesto politico dietro la performance:

Bad Bunny ha una lunga storia di impegno politico, in particolare su questioni legate all'immigrazione e all'identità latina negli Stati Uniti. In passato ha criticato l'applicazione dell'immigrazione negli Stati Uniti, sostenuto l'attivismo anti-ICE e parlato apertamente delle preoccupazioni riguardo alle comunità latine che sono state prese di mira o molestate. Quel contesto ha dato ulteriore peso al messaggio dell'intervallo. Sebbene non siano state nominate figure politiche o istituzioni, i temi di unità, migrazione e identità condivisa si allineavano strettamente alle sue dichiarazioni e azioni passate.

Reazione e reazione negativa:

La performance suscitò rapidamente reazioni polarizzate. Molti hanno elogiato Bad Bunny per aver usato la massiccia piattaforma del Super Bowl per sfidare definizioni ristrette di nazionalismo. Tuttavia, alcuni, incluso il presidente Donald Trump, hanno condannato lo spettacolo, definendolo antiamericano e inappropriato per l'evento. La reazione negativa stessa rafforzò la natura politica del momento, trasformando lo spettacolo dell'intervallo in un punto di tensione nei dibattiti culturali e politici in corso.

Trump su Truth Social:

Lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori, DI SEMPRE! Non ha senso, è un affronto alla Grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di Successo, Creatività o Eccellenza. Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio, e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini piccoli che guardano da tutto gli Stati Uniti e da tutto il mondo. Questo "Show" è solo uno "schiaffo in faccia" al nostro Paese, che stabilisce nuovi standard e record ogni singolo giorno — incluso il Miglior Mercato Azionario e i 401(k) della Storia! Non c'è nulla di ispiratore in questo disastro di Halftime Show e guarda, riceverà ottime recensioni dai media delle fake news, perché non hanno la minima idea di cosa stia succedendo nel MONDO REALE — E, tra l'altro, la NFL dovrebbe subito sostituire la sua ridicola nuova Regola del Kickoff.

