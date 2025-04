Informazioni sul filtro CRT e sulla modalità Gamecube 16:9 su Nintendo Switch 2

Solo pochi giorni fa, abbiamo giocato per la prima volta a Nintendo Switch 2 a Parigi per portarvi tutte le impressioni e le novità dell'ottava console domestica dell'azienda di Kyoto. L'evento si è svolto subito dopo la presentazione del Nintendo Switch 2 Direct, un lancio di notizie ricco di notizie della durata di un'ora. Uno di questi, tanto richiesto dai fan durante l'era Switch quanto trapelato poco prima, è stata la nuovissima aggiunta di giochi classici per Gamecube al catalogo di Nintendo Switch Online per la nuova macchina.

In primo piano: i tre giochi di lancio di NSO Gamecube per Switch 2. Sul retro: altri quattro che verranno rilasciati in seguito.

Oltre all'annuncio dei primi titoli e dell' inevitabile controller Gamecube per Switch 2, è stato spiegato che, a parte il ridimensionamento della risoluzione e altri miglioramenti visivi, o il gioco online per ogni titolo che aveva il multiplayer locale in passato, i controlli potevano essere personalizzati a seconda dei controller utilizzati. Un'altra cosa che è stata menzionata, ma un po' casualmente, è la possibilità di attivare un "filtro classico" o giocare in widescreen.

HQ

A Parigi ho potuto giocare una gara del leggendario F-Zero GX , come puoi vedere nel video, e mi sono goduto il controllo laterale fluido di quei grilletti analogici a lunga corsa che il controller Gamecube includeva e che non vengono forniti sui controller nativi di Switch 2. In ogni caso, ho notato e mi è stato detto delle due nuove modifiche visive. Il filtro CRT , che emula le linee di scansione orizzontali dei vecchi schermi grossi, viene effettivamente attivato dal menu NSO, "saltando fuori" dal gioco stesso. L'opzione 16:9, d'altra parte, deve essere attivata all'interno dei giochi stessi, solo nei giochi che supportano questo standard, che era già pervasivo nelle case alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000.

Aspetteremo il lancio del 5 giugno e oltre per confrontare l'aspetto dei porting con alcuni classici che non sono nemmeno arrivati in scansione progressiva in territorio PAL.

E tu, come giocherai ai classici Gamecube su Switch 2?