Inizia il processo a Carlo Ancelotti: rischia quasi cinque anni di carcere per evasione fiscale

12 ore dopo aver festeggiato la vittoria del Real Madrid sulla Real Sociedad e aver raggiunto la finale di Copa del Rey, Carlo Ancelotti si è seduto sul banco degli imputati presso il Tribunale Provinciale di Madrid, dove Ancelotti è sospettato di aver commesso due reati fiscali, per un importo di oltre un milione di euro. I pubblici ministeri chiedono quattro anni e nove mesi di carcere.

Il processo è iniziato mercoledì e il manager italiano si è dichiarato non colpevole, affermando di non aver mai avuto intenzione di commettere frodi ai danni del tesoro pubblico, affermando che tutti i suoi affari fiscali erano stati fatti dai suoi consulenti. L'allenatore italiano è accusato di aver evaso 386.361 euro nel 2014 e 675.718 euro nel 2015, i suoi primi due anni come allenatore al Real Madrid.

Più specificamente, Ancelotti è sospettato di aver trasferito i suoi diritti d'immagine a società con sede al di fuori della Spagna solo per evadere il pagamento delle tasse. Secondo l'allenatore, il Real Madrid glielo ha proposto, ha poi chiesto al suo consigliere "e dopo di che, non sono mai entrato nel merito perché mi sembrava tutto corretto. Non pensavo che potesse essere una frode, anche se se sono qui, penso che le cose non siano state così corrette", ha aggiunto (via EFE).

Il processo dovrebbe durare due giorni, a seconda che l'imputato raggiunga un accordo con i pubblici ministeri per pagare una multa pecuniaria in modo da non andare in prigione, cosa che accade spesso in questo tipo di casi, che non sono rari per i calciatori, come è successo con casi come Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Xabi Alonso e Jose Mourinho.