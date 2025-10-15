Il Six Kings Slam inizia oggi: orari e come guardare i quarti di finale con Sinner, Zverev, Tsitsipas, Fritz

HQ

Prende il via oggi, mercoledì, a Riyadh il Six Kings Slam, la seconda edizione del torneo di esibizione che porta in Arabia Saudita sei tra i migliori tennisti del momento, in lotta non per i punti ATP né per il prestigio... ma per i soldi, i premi più grandi di sempre nel tennis, anche più della vittoria di un Grande Slam.

Ogni partecipante riceverà 1,5 milioni di dollari (1,3 milioni di euro, 1,1 milioni di sterline) per la partecipazione, e altri 4,5 milioni di dollari per il vincitore, che lascerà Riyadh con 5,5 milioni di euro o 4,6 milioni di sterline in più. Annunciato la scorsa estate, Stefanos Tsitsipas si è unito dopo che Jack Draper ha subito un infortunio che ha posto fine alla stagione.

Il torneo potrebbe portare a una riunione per il numero 1 del mondo Alcaraz e il numero 2 del mondo Sinner, ma non aspettatevi cambiamenti nelle classifiche mondiali questa settimana: potrebbero arrivare più tardi al Masters di Parigi (25 ottobre - 2 novembre).

Tempi delle partite del Six Kings Slam

Quarti di finale (mercoledì 15 ottobre)



Taylor Fritz contro Alexander Zverev (18:30 CET, 17:30 BST)



Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas (dopo la partita precedente)



Semifinali (giovedì 16 ottobre)



Carlos Alcaraz contro Fritz o Zverev (18:30 CET, 17:30 BST)



Novak Djokovic contro Sinner o Tsitsipas (dopo il precedente)



Finali (sabato 18 ottobre)



Partita per il terzo posto (18:30 CET, 17:30 BST)



Finale (dopo la partita precedente)



Come guardare Six Kings Slam

I diritti mondiali del torneo sono stati acquistati da Netflix, lo streamer che detiene anche i diritti mondiali di altri eventi sportivi come gli incontri di boxe. Sarà disponibile per la visione in diretta con qualsiasi abbonamento senza costi aggiuntivi.

Sei entusiasta per il Six Kings Slam? Jannik Sinner ha vinto l'ambito premio l'anno scorso, ripeterà l'impresa quest'anno?