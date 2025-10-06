Carlos Alcaraz ha solo bisogno di farlo per concludere l'anno come numero 1 del mondo

HQ

Quando Carlos Alcaraz ha annunciato che avrebbe saltato lo Shanghai Master per riprendersi dall'infortunio alla caviglia a Tokyo, Jannik Sinner si è reso conto di avere l'opportunità di riconquistare il numero 1 del mondo. Per farlo, dovrebbe vincere praticamente tutti i tornei, a partire dallo Shanghai Masters, dove ha difeso i 1000 punti dell'anno scorso.

Sfortunatamente, ha sofferto di crampi alla coscia destra e si è ritirato dalla partita contro Tallon Griekspoor dopo più di due ore e mezza. Di conseguenza, vincerà solo 50 punti dal torneo, perdendone 950 e scendendo esattamente a 10.000 punti ATP entro lunedì prossimo, 13 ottobre. Nel frattempo, Alcaraz perderà 200 punti e avrà 11.340 lunedì prossimo .

Cosa succede dopo? Entrambi i giocatori sono tra i sei invitati in Arabia Saudita per il Six Kings Slam , che non conta per i punti ATP, è un torneo di esibizione... con un sacco di soldi coinvolti. Più di un Grande Slam, per ben tre partite. Poi, Sinner ha confermato la sua presenza al Vienna Open, tra il 20 e il 26 ottobre. Se l'italiano vincesse il torneo, che ha saltato nel 2024 ma vinto nel 2023 (e Alcaraz non ci va, come previsto), Sinner potrebbe ridurre la distanza fino a 840 punti.

Quanti punti difendono Alcaraz e Sinner dopo Vienna?

Carlos Alcaraz difende solo 300 punti, 100 dal Masters di Parigi all'inizio di novembre e 200 dalle Nitto ATP Finals di fine dicembre.

Jannik Sinner difende 1.500 punti, nessuno da Parigi e tutti dalla vittoria delle Nitto ATP Finals dell'anno scorso.

Nel caso in cui Jannik Sinner vinca a Vienna, e poi vinca il Masters di Parigi e le Nitto ATP Finals, tutte e tre le competizioni, Alcaraz si assicurerebbe comunque il numero 1 del mondo alla fine dell'anno se raggiungesse la finale di Parigi, anche prima che si svolgano le ATP Finals.

Naturalmente, anche se Sinner riuscisse a vincere le ATP Finals (che si svolgeranno di nuovo in casa sua, Torino), Alcaraz sarebbe comunque in grado di assicurarsi il numero 1 del mondo se vincesse alcune partite delle Finals.

Nel caso in cui Sinner vinca a Vienna e Parigi, e Alcaraz raggiunga le semifinali a Parigi, una sola vittoria durante la fase a gironi delle finali (ci sono tre partite prima delle semifinali) sarebbe sufficiente per Alcaraz per mantenere il titolo di numero 1 del mondo alla fine dell'anno.