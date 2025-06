Inizio lento per MindsEye con poco meno di 3.300 giocatori simultanei su Steam

HQ

Si è parlato molto della nuova idea di Leslie Benzies, MindsEye, un gioco che abbiamo seguito con una certa curiosità da quando è stato presentato per la prima volta l'anno scorso, ma che nelle ultime settimane è stato oggetto di molte critiche.

La corsa al lancio è stata a dir poco strana. Alla stampa non è stato praticamente permesso di riprodurre nulla, ma solo di osservare come unBuild a Rocket Boy dipendente ha dimostrato segmenti accuratamente selezionati. Inoltre, non sono stati distribuiti in anticipo i codici per il gioco e gli ex dipendenti hanno anche rivelato una grande quantità di drammi all'interno delle mura dello studio.

Anche le vendite non sembrano essere andate molto bene, almeno non su Steam, dove MindsEye ha avuto un modesto 3.300 giocatori simultanei al massimo al momento della scrittura. Una rapida occhiata alle recensioni di Steam rivela anche un gioco a dir poco problematico e sembra essere tutt'altro che pronto per il lancio.

Hai acquistato MindsEye e, in tal caso, cosa ne pensi del gioco?