Germania: l'Ucraina ha danneggiato il 10% dei bombardieri strategici russi Ha detto sabato il maggiore generale tedesco Christian Freuding in un podcast su YouTube.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Una valutazione militare tedesca suggerisce ora che gli ultimi attacchi di droni dell'Ucraina (l'operazione Spider's Web dell'Ucraina) hanno probabilmente danneggiato circa il 10% della flotta di bombardieri strategici della Russia.

"Secondo la nostra valutazione, più di una dozzina di aerei sono stati danneggiati, bombardieri strategici TU-95 e TU-22 e aerei di sorveglianza A-50", ha detto sabato il maggiore generale tedesco Christian Freuding in un podcast su YouTube. Il colpo ha incluso rari aerei di sorveglianza, che secondo Berlino sono ora irreparabili, anche per i pezzi di ricambio. Sebbene la Russia mantenga la maggior parte delle sue capacità di attacco, il tributo simbolico e logistico potrebbe mettere sotto pressione le sue operazioni nel tempo, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Maggior generale tedesco Christian Freuding // Shutterstock