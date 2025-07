Invincible è stato rinnovato per una quinta stagione

HQ

Ci aspettiamo che la quarta stagione di Invincible arrivi il Prime Video nel 2026, probabilmente più o meno nella stessa finestra in cui la stagione 3 ha debuttato all'inizio di quest'anno. Quindi, mentre molti di noi hanno cerchiato febbraio o l'inizio del 2026 sui nostri calendari, forse dovremmo fare lo stesso anche per il 2027.

Diciamo questo perché Prime Video ha ufficialmente dato il via libera alla quinta stagione di Invincible. Non c'è una finestra di uscita o una data allegata al futuro lotto di episodi, ma si spera che arrivi in tempi e forme decenti, e lo diciamo poiché l'annuncio ha anche condiviso che la registrazione vocale per la stagione 5 si è già conclusa e introdurrà Matthew Rhys nel cast in un ruolo che non è stato divulgato, ma che prenderà forma per la prima volta nella prossima quarta stagione.

Sei entusiasta di più Invincible ? Secondo il creatore Robert Kirkman, una quinta stagione ci spingerà ben oltre il numero totale di stagioni necessarie per completare l'adattamento...