Iran e Stati Uniti fanno progressi nei colloqui nucleari a Ginevra

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato martedì che Teheran e Washington hanno raggiunto un'intesa sui principali "principi guida" durante i colloqui nucleari indiretti a Ginevra, anche se un accordo definitivo non è ancora in prospettiva.

Le discussioni, mediate dall'Oman, hanno coinvolto l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner in rappresentanza degli Stati Uniti, con Araqchi che parlava per l'Iran. Araqchi ha descritto i colloqui come un'apertura di una "nuova finestra di opportunità" ed ha espresso speranza in una risoluzione "sostenibile" che riconosca pienamente i diritti dell'Iran.

Abbas Araqchi // Shutterstock

I negoziati sono iniziati in un contesto di tensioni crescenti, incluse chiusure temporanee di parti dello Stretto di Hormuz per esercitazioni militari iraniane. La Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei ha ribadito che i tentativi statunitensi di deporre il suo governo sarebbero falliti, avvertendo che anche l'esercito più forte del mondo "a volte può essere colpito così forte da non riuscire a rialzarsi."

I prezzi del petrolio sono diminuiti dopo l'annuncio di Araqchi, riflettendo l'attenuazione delle paure di conflitto. L'Iran ha confermato che discuterà le limitazioni al suo programma nucleare solo in cambio di un allentamento delle sanzioni e non negozierà sul suo arsenale missilistico. Gli attacchi statunitensi e israeliani contro impianti nucleari iraniani lo scorso giugno, inclusi attacchi di bombardieri B-2, hanno temporaneamente bloccato le capacità nucleari di Teheran. Entrambe le parti lasciarono Ginevra con "prossimi passi chiari", anche se molto lavoro da fare resta prima di raggiungere un accordo completo...