Iran ed Egitto chiedono alla FIFA di cancellare le attività del Mese del Pride durante la partita della Coppa del Mondo a Seattle

HQ

La Coppa del Mondo FIFA 2026 coinciderà con il Mese del Pride negli Stati Uniti, e Seattle, una delle città ospitanti della competizione calcistica, ha deciso di etichettare la partita del 26 giugno come "Pride Match" e includerla nelle celebrazioni cittadine del weekend del Pride, con le principali festività intorno al 28 giugno.

Un comitato di Seattle ha pianificato prima del sorteggio della Coppa del Mondo per esporre opere d'arte LGBTQ+ in tutto lo stadio. Ma quando il calendario è stato pubblicato, la prevista "Pride Match" per il 26 giugno si è rivelata essere Egitto contro Iran, due paesi dove le relazioni tra persone dello stesso sesso sono vietate e le persone LGBT+ sono perseguite, persino punite con frustate e pene di morte in Iran.

Martedì scorso, entrambi i paesi arabi hanno inviato una lettera alla FIFA esortando gli organizzatori a impedire qualsiasi attività LGBT+ intorno alla partita poiché ciò "sarebbe in conflitto con i valori culturali e religiosi delle nazioni partecipanti alla partita" (via Reuters): "Queste attività sono in conflitto diretto con i valori culturali, religiosi e sociali della regione, in particolare nelle società arabe e islamiche", ha detto la Federazione Calcistica Egiziana. "Chiediamo alla FIFA di garantire che la partita si giochi in un ambiente esclusivamente dedicato allo sport e privo di spettacoli che contraddicono le convinzioni delle nazioni partecipanti."

Dopo l'invio della lettera, gli organizzatori della Coppa del Mondo a Seattle hanno confermato che gli eventi Pride si svolgeranno come previsto, ma hanno suggerito che tutte le attività si svolgeranno fuori dallo stadio, affermando che "non controlliamo cosa succede in campo o nello stadio; è dominio della FIFA", quindi resta da vedere se la partita continuerà a essere etichettata come "Pride Match"... e quanto saranno lontani dallo stadio le altre attività del Mese del Pride.

"Con centinaia di migliaia di visitatori e miliardi di spettatori in tutto il mondo, questo è un momento unico nella vita per mostrare e celebrare le comunità LGBTQIA+ a Washington", ha dichiarato il comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Seattle. La FIFA non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo.