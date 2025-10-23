Iron Man e Phoenix confermati come personaggi finaliMarvel Cosmic Invasion

HQ

Lo sviluppatore Tribute Games e l'editore Dotemu hanno costantemente condiviso sempre più informazioni sul prossimo gioco arcade picchiaduro Marvel Cosmic Invasion. Nel corso dei mesi, abbiamo appreso dei vari supereroi che saranno disponibili nel gioco, tra cui Rocket Raccoon e She-Hulk, Beta Ray Bill e Silver Surfer, Black Panther e Cosmic Ghost Rider, e ora sappiamo che gli ultimi due comporranno la line-up completa.

Come rivelato insieme alla data di lancio ufficiale del 1° dicembre 2025, Marvel Cosmic Invasion includerà sia Iron Man che Phoenix (la versione cosmica immensamente potente di X-Men diJean Grey ) come personaggi giocabili.

Per avere un'idea di cosa aspettarsi da entrambi i personaggi, ci viene detto che Iron Man può usare le sue "potenti esplosioni repulsive e il potente cannone di ferro" per far esplodere gli insetti mentre "l'alter ego di Tony Stark a reazione porta tutta la sua potenza tecnologica alla porta di Annihilus!" Aggiungendo a questo per Phoenix, possiamo guardare avanti a "Poteri telecinetici che piegano il mondo per schiacciare gli invasori insettoidi, ma non è tutto. Con la sua evoluzione, le fiamme della Fenice sono pronte a consumare ogni sorta di male".

Puoi vedere scorci di entrambi i personaggi in azione nell'ultimo trailer del gioco qui sotto e, per quanto riguarda la line-up completa dei personaggi di lancio, guarda anche l'elenco qui sotto.

Tutti i 15 caratteri Marvel Cosmic Invasion:



Capitan America



Veleno



Tempesta



Ghiottone



Nova



L'uomo ragno



Phyla-Vell



Uomo di ferro



Fenice



She-Hulk



Procione razzo



Becco a raggi beta



Cavaliere fantasma cosmico



Surfista d'argento



Pantera Nera

