Israele sostiene il cessate il fuoco iraniano di Trump, ma esclude il Libano

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Israele ha sostenuto il cessate il fuoco di due settimane proposto da Donald Trump nel conflitto in corso con l'Iran, ma ha chiarito che la pausa non si estenderà alle operazioni in Libano.

Secondo l'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, Israele sostiene la decisione statunitense a condizione che Teheran riapra lo Stretto di Hormuz e fermi gli attacchi contro Stati Uniti, Israele e alleati regionali.

Nonostante abbia sostenuto la pausa, Israele ha segnalato che la sua campagna militare in Libano continuerà. Il paese è stato fortemente coinvolto nel conflitto dopo che Hezbollah ha lanciato attacchi a sostegno dell'Iran, provocando una risposta israeliana su larga scala.

La guerra ha già causato perdite significative e sfollamenti in Libano. Nel frattempo, l'Iran ha dichiarato mercoledì che i negoziati con gli Stati Uniti sarebbero iniziati venerdì 10 aprile a Islamabad.