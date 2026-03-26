Italia, Svezia, Turchia e Polonia prevalgono e raggiungono le finali delle qualificazioni ai Mondiali
La finale si terrà martedì 31 marzo.
Le semifinali dell'ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026 si sono concluse con poche sorprese, poiché le squadre più grandi hanno prevalso per avvicinarsi per la competizione FIFA la prossima estate. Queste sono Turchia, Polonia, Italia, Svezia, Danimarca, Kosovo, Repubblica Ceca e Bosnia ed Erzegovina.
Forse la partita più attesa, data l'importanza della squadra, l'Italia ha dato poche possibilità all'Irlanda del Nord: Sandro Tonali del Newcastle e Moise Kean della Fiorentina hanno segnato contro una squadra che non ha avuto occasioni in porta.
La Danimarca ha travolto la Macedonia del Nord 4-0 con una doppietta di Gustav Isaksen dalla Lazio in due minuti, e Viktor Gyokeres ha finalmente reagito all'entusiasmo con una tripletta per la Svezia contro l'Ucraina, una partita giocata a Valencia che fungeva da stadio di casa per l'Ucraina.
- Turchia 1-0 Romania
- Polonia 2-1 Albania
- Italia 2-0 Irlanda del Nord
- Slovacchia 3-4 Kosovo
- Ucraina 1-3 Svezia
- Repubblica Ceca 2(4)-2(3) Irlanda
- Danimarca 4-0 Macedonia del Nord
- Galles 1(2)-1(4) Bosnia ed Erzegovina
Finali delle qualificazioni ai Mondiali martedì 31 marzo:
Le finali delle qualificazioni ai Mondiali in Europa si terranno martedì prossimo, tutte iniziate contemporaneamente. Ecco come puoi guardare le qualificazioni europee.
- Italia vs. Bosnia ed Erzegovina
- Polonia vs. Svezia
- Turchia vs. Kosovo
- Danimarca vs Repubblica Ceca