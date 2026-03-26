Italia, Svezia, Turchia e Polonia prevalgono e raggiungono le finali delle qualificazioni ai Mondiali

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Le semifinali dell'ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026 si sono concluse con poche sorprese, poiché le squadre più grandi hanno prevalso per avvicinarsi per la competizione FIFA la prossima estate. Queste sono Turchia, Polonia, Italia, Svezia, Danimarca, Kosovo, Repubblica Ceca e Bosnia ed Erzegovina.

Forse la partita più attesa, data l'importanza della squadra, l'Italia ha dato poche possibilità all'Irlanda del Nord: Sandro Tonali del Newcastle e Moise Kean della Fiorentina hanno segnato contro una squadra che non ha avuto occasioni in porta.

La Danimarca ha travolto la Macedonia del Nord 4-0 con una doppietta di Gustav Isaksen dalla Lazio in due minuti, e Viktor Gyokeres ha finalmente reagito all'entusiasmo con una tripletta per la Svezia contro l'Ucraina, una partita giocata a Valencia che fungeva da stadio di casa per l'Ucraina.



Turchia 1-0 Romania



Polonia 2-1 Albania



Italia 2-0 Irlanda del Nord



Slovacchia 3-4 Kosovo



Ucraina 1-3 Svezia



Repubblica Ceca 2(4)-2(3) Irlanda



Danimarca 4-0 Macedonia del Nord



Galles 1(2)-1(4) Bosnia ed Erzegovina



Finali delle qualificazioni ai Mondiali martedì 31 marzo:

Le finali delle qualificazioni ai Mondiali in Europa si terranno martedì prossimo, tutte iniziate contemporaneamente. Ecco come puoi guardare le qualificazioni europee.



Italia vs. Bosnia ed Erzegovina



Polonia vs. Svezia



Turchia vs. Kosovo



Danimarca vs Repubblica Ceca

