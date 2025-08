Itch.io sta reindicizzando i contenuti NSFW gratuiti a seguito della recente rimozione di massa

HQ

Recentemente, Steam e Itch.io hanno eseguito una deindicizzazione di massa di molti titoli NSFW sulle loro piattaforme, tutto perché i fornitori di servizi di pagamento stavano mettendo sotto pressione le vetrine a causa di alcune creazioni piuttosto abissali che filtravano attraverso le crepe di certificazione e approvazione. Ciò ha portato a un po' di clamore in tutto il settore, poiché mentre le intenzioni erano senza dubbio pure, l'idea che un partner per l'elaborazione dei pagamenti abbia un'influenza maggiore su alcune delle più grandi vetrine rispetto alle rispettate classificazioni per età e ai comitati di classificazione ha portato molti a chiedersi se la deindicizzazione avrebbe mai dovuto avvenire.

Itch.io era chiaramente indeciso su questo problema, poiché la piattaforma ha iniziato a reindicizzare molti dei suoi titoli NSFW, in particolare quelli gratuiti. Questa è una mossa che è in linea con le maggiori linee guida e restrizioni in vigore su questi prodotti, senza ancora sapere cosa accadrà ai prodotti a pagamento.

In un post di aggiornamento, Itch.io spiega che la mossa arriva nel tentativo di "supportare con fiducia la più ampia gamma di creatori a lungo termine". Ciò avviene anche perché Itch.io ha parlato con uno dei suoi partner di pagamento, Stripe, che ha delineato per cosa accetterà e non accetterà pagamenti con carta. L'azienda spiega:

"Stripe non è attualmente in grado di supportare contenuti sessualmente espliciti a causa delle restrizioni imposte dai suoi partner bancari, nonostante i circuiti di carte di credito supportino generalmente i contenuti per adulti (con le registrazioni appropriate). Stripe ha indicato che spera di essere in grado di supportare i contenuti per adulti in futuro".

Itch.io è anche in discussione con gli altri suoi partner nella speranza che si possa fare un accordo per accettare anche il pagamento per i contenuti NSFW con "materiale sensibile". Per quanto riguarda ciò che vede un gioco dotato di questi avvertimenti, la piattaforma spiega che si tratta di giochi con "un tag che suggerisce contenuti per adulti (ad esempio, "porno", "maturo", "osceno", "erotico", "hentai", "feticcio")".

C'è ancora contenuto deindicizzato su Itch.io e apparentemente molti sono ora in grado di tornare supponendo che i proprietari della pagina del prodotto completino un nuovo sistema di avviso sui contenuti che vede il loro prodotto taggato con i marcatori NSFW corretti.