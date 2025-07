L'ente commerciale dei giochi del Regno Unito rilascia una dichiarazione in merito alla rimozione dei giochi per adulti da parte di Steam

HQ

La scorsa settimana, una delle storie più grandi ha riguardato Steam e itch.io, due piattaforme che hanno preso la decisione di rimuovere diversi giochi e titoli per adulti dai loro negozi per soddisfare le nuove linee guida portate avanti dai partner di elaborazione dei pagamenti. Ciò ha portato a un po' di clamore in quanto sembra suggerire che i partner di pagamento abbiano un livello di influenza maggiore nel determinare quali videogiochi possono essere venduti rispetto ai sistemi e agli organismi di classificazione in base all'età, qualcosa di cui né i fan né i membri del settore sembrano troppo contenti.

Ciò ha indotto l'UKIE, l'ente commerciale dell'industria dei giochi del Regno Unito, a parlare e a rilasciare una dichiarazione, di cui GamesIndustry.biz ha ora riferito. Il commento afferma che i partner di pagamento avrebbero fiducia nei "sistemi di classificazione in base all'età e nei meccanismi di applicazione che li sostengono", piuttosto che andare oltre le loro teste e imporre le proprie restrizioni.

La dichiarazione completa spiega quanto segue:

"L'industria videoludica britannica difende la libertà creativa pur prendendo sul serio le proprie responsabilità nei confronti dei giocatori. Classificazioni in base all'età chiare e coerenti sono una parte fondamentale per aiutare le persone a fare scelte informate sui contenuti con cui interagiscono.

"Ecco perché Ukie sostiene fortemente l'uso di solidi sistemi di classificazione come PEGI su tutte le piattaforme, comprese quelle che ospitano contenuti per adulti o sperimentali. Ciò garantisce che i contenuti siano etichettati in modo appropriato, che il pubblico più giovane sia protetto e che i creatori possano pubblicare con trasparenza.

"Riteniamo che i fornitori di servizi di pagamento e le piattaforme debbano avere fiducia in sistemi di classificazione in base all'età affidabili e nei meccanismi di applicazione che ne sono alla base".

L'intera situazione deriva dall'incidente di No Mercy, in cui un'organizzazione chiamata Collective Shout ha preso provvedimenti contro un gioco che presentava atti sessualmente espliciti e violenti, un gioco che è stato presto rimosso dalle piattaforme online ma non prima che il danno fosse fatto, portando alla pubblicazione di una lettera aperta che chiedeva ai processori di pagamento di smettere di trarre profitto dai giochi che presentavano "stupro, incesto e abusi sui minori".

Mentre le intenzioni dietro questa mossa di prendere una posizione più ferma sui giochi per adulti sono senza dubbio pure, ciò avviene anche mentre il Regno Unito sta affrontando i problemi che il nuovo Online Safety Act impone, che blocca la maggior parte dei contenuti per adulti (per lo più qualsiasi cosa con una classificazione 18+) a meno che gli utenti non inviino dati personali o completino una scansione del volto dall'essere accessibili, qualcosa che ha causato scalpore anche a causa del rischio di condividere tali informazioni con una terza parte, e anche di come stabilisce un precedente per il blocco di qualsiasi informazione e contenuto che il governo ora ritiene "adulto".