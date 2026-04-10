Jamal Musiala dovrebbe saltare la Coppa del Mondo a causa dell'infortunio, dice Oliver Kahn

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Jamal Musiala ha giocato solo sporadicamente per il Bayern Monaco dal suo ritorno dall'infortunio a gennaio, e rimane una domanda in sospeso: sarà convocato da Julian Nagelsmann per i Mondiali 2026? Musiala ha subito una grave frattura al perone ai Mondiali per club, un episodio controverso in cui i suoi compagni del Bayern hanno incolpato l'allora portiere del PSG Donnarumma.

Secondo Oliver Kahn, ex capitano tedesco e del Bayern, Musiala non dovrebbe andare.

"Dovrebbe ritirarsi dalla Coppa del Mondo. Se sento che qualcosa non va del tutto nel mio gioco, allora devo lavorare su me stesso per tornare alla massima forma," ha detto Kahn a Sky (tramite Goal.com), lasciando intendere che il giocatore non è pronto.

"Sappiamo di cosa era capace prima dell'infortunio. Ed è stata una ferita molto grave. La domanda non è solo fisica; È anche mentale: cosa succede nella sua testa? È pronto a tackler di nuovo al 100%?"

Musiala ha giocato solo una partita completa da 90 minuti da quando è tornato lo scorso gennaio. A 23 anni probabilmente avrà tempo per giocare ancora diversi Mondiali, ma per lui la cosa più importante è ritrovare la forma fisica di un tempo.

Questa settimana, Musiala ha anche sorpreso i tifosi diventando coautore di due libri per bambini, raccontando come "la sua avventura calcistica sia iniziata" al Bayern. Vuole ispirare i bambini dentro e fuori dal campo, e forse la Coppa del Mondo non dovrebbe essere la sua principale preoccupazione in questo momento. In ogni caso, Julian Nagelsmann ha ancora due mesi prima che la lista finale venga presentata alla FIFA...